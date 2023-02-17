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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: зимой людям нужно больше сна

Это напрямую связано с циркадными ритмами.

Источник: AP 2022

Независимо от того, жаворонки мы или совы, наш организм подстраивается под солнечные часы. Теоретически, изменение продолжительности дня и освещенности в течение года может повлиять на продолжительность и качество здоровья в целом и сна в частности. Недавно группа немецких ученых решила выяснить, так ли это.

Исследователи опубликовали научную работу в журнале Frontiers in Neuroscience, показывающую, что люди дольше находятся в фазе быстрого сна зимой, а в фазе глубокого — летом и осенью. Чтобы выяснить это, группа ученых провела эксперименты с 292 добровольцами, которые испытывают трудности со сном.

Участников эксперимента попросили уснуть естественным образом в специально оборудованной лаборатории, где нет никаких отвлекающих факторов. Будильники также были под запретом: необходимо было проконтролировать качество, тип и продолжительность сна. Также ученые хотели выяснить, как на этот процесс влияет переход от одного времени года к другому.

На определенном этапе команда исключила пациентов, которые принимали снотворные препараты. У 188 оставшихся пациентов бессонница проявлялась чаще в конце года, в зимнее время.

Ученые отмечают, что на качество сна влияет множество факторов, в том числе уровень естественного освещения, стресс, световое загрязнение, но немаловажную роль играет и сезонность.

Хотя общее время сна зимой увеличилось примерно на час, результат не был статистически значимым. Это был быстрый сон, напрямую зависящий от освещения и не приносящий большой пользы организму. Команда признала, что эти результаты необходимо будет перепроверить на участниках, которые не испытывают проблем со сном.

Ученые также сказали, что их исследование в долгосрочной перспективе и при дополнительных тестах может помочь людям проще переносить сезонные изменения и получать достаточное количество сна вне зависимости от рода деятельности. Между тем, авторы работы отмечают, что более ранний отход ко сну зимой может улучшить общее состояние и качество сна.

Недавно стало известно, возможно ли в выходные «наверстать» недосып за неделю.

Олеся Маевская

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