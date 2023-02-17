17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, чем гены неандертальцев помогли древним людям
Адаптироваться на новых территориях стало намного легче.
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Группа эпидемиологов и генетиков из Университета Вандербильта, Пенсильванского и Калифорнийского университетов нашла доказательства того, что древние люди могли приобрести от неандертальцев способность адаптироваться к различиям в количестве световых часов в Евразии. Исследователи изучили гены Homo neanderthalensis, оставшиеся в человеческом геноме, и обнаружили взаимосвязь с циркадными ритмами.
Оказалось, что полученные от неандертальцев гены помогли древним людям адаптироваться к новому световому режиму в Евразии, отличающемуся от африканского. Результаты исследования были опубликованы в журнале bioRxiv.
Неандертальцы прибыли в Европу почти на 300 тысяч лет раньше первых кроманьонцев, что дало им адаптационное преимущество: им было легче адаптироваться к новым условиям жизни, сильно отличавшихся от африканских. По мере того, как неандертальцы размножались и мигрировали, их геном эволюционировал.
Однако у прямых предков современного человека не было столько времени на постепенную адаптацию: первые Homo sapiens покинули Африку около 100 тысяч лет назад, начав распространяться по всей Евразии. А примерно 25 тысяч лет назад люди уже проникли в Заполярье, пересекли Берингов пролив (который на тот момент был перешейком) и попали в Северную Америку.
Необходимые для выживания и адаптации гены они «позаимствовали» у неандертальцев — к такому выводу пришли ученые из США, проанализировавшие 28 генов, влияющих на циркадный ритм. Согласно результатам, 12 из них (к примеру, CLOCK, PER2, RORB и RORC) присутствуют и в геноме неандертальца.
Недавно опубликованное исследование профессора Музея естественной истории Криса Стрингера предполагает, что Homo sapiens ответственен за вымирание неандертальцев.
Олеся Маевская