Невролог назвал «билетом в один конец» болезнь Брюса Уиллиса

«Лобно-височная деменция, как и все другие болезни, связанные с деменцией, означают уничтожение дегенеративными процессами нейронов мозга, их связей. Это билет в один конец. Назад нейроны и их связи не восстанавливаются», — сказал специалист.
Власов подчеркнул, что лобная теменно-височная области коры мозга отвечает за общение, социальное поведение, поэтому при развитии деменции у больного начинается дезориентация памяти, не запоминаются образы, слова и лица.
Кроме того, врач отметил, что научные институты и частные компании ведут разработку лекарства от деменции.
«Кто первым найдет способ удержания психического здоровья, по сути будет править миром», — добавил невролог.
О том, что врачи обнаружили лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса, стало известно накануне, 17 февраля. Семья актера заявила, что испытала облегчение, когда окончательный диагноз был наконец озвучен. Родственники Брюса Уиллиса понадеялись, что их ситуация привлечет внимание общественности к недугу, который требует тщательного и всестороннего исследования.
Лобно-височная деменция — малоизученное заболевание. На сегодняшний день специалисты не знают, как с ним бороться или хотя бы замедлить дегенеративные процессы.
Как в тот же день объяснила врач-невролог клиники «Ниармедик» на Китай-городе Жаухарат Кудаева, точные причины развития ЛВД до сих пор остаются неизвестными, но в половине случаев у пациентов выявляется наследственная предрасположенность. Она рассказала «Известиям», что на первом этапе болезни пациенты теряют чувство такта, критику, затем становятся неряшливы, нарушаются речь и мышление. В третьей стадии заболевания пациенты апатичны, не могут сами себя обслуживать.
До этого, в марте 2022 года стало известно, что 67-летний Брюс Уиллис вынужден завершить свою карьеру из-за афазии. Это расстройство проявляется нарушением когнитивных способностей и потерей способности разговаривать.