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08:08 (мск), источник: Известия

Невролог назвал «билетом в один конец» болезнь Брюса Уиллиса

Лобно-височная деменция, которую диагностировали у американского актера Брюса Уиллиса, является заболеванием, на сегодняшний день неподдающимся эффективному лечению. Его можно назвать «билетом в один конец», рассказал 18 февраля врач-невролог Ян Власов «Российской газете».

Источник: AP 2022

«Лобно-височная деменция, как и все другие болезни, связанные с деменцией, означают уничтожение дегенеративными процессами нейронов мозга, их связей. Это билет в один конец. Назад нейроны и их связи не восстанавливаются», — сказал специалист.

Власов подчеркнул, что лобная теменно-височная области коры мозга отвечает за общение, социальное поведение, поэтому при развитии деменции у больного начинается дезориентация памяти, не запоминаются образы, слова и лица.

Кроме того, врач отметил, что научные институты и частные компании ведут разработку лекарства от деменции.

«Кто первым найдет способ удержания психического здоровья, по сути будет править миром», — добавил невролог.

О том, что врачи обнаружили лобно-височную деменцию у Брюса Уиллиса, стало известно накануне, 17 февраля. Семья актера заявила, что испытала облегчение, когда окончательный диагноз был наконец озвучен. Родственники Брюса Уиллиса понадеялись, что их ситуация привлечет внимание общественности к недугу, который требует тщательного и всестороннего исследования.

Лобно-височная деменция — малоизученное заболевание. На сегодняшний день специалисты не знают, как с ним бороться или хотя бы замедлить дегенеративные процессы.

Как в тот же день объяснила врач-невролог клиники «Ниармедик» на Китай-городе Жаухарат Кудаева, точные причины развития ЛВД до сих пор остаются неизвестными, но в половине случаев у пациентов выявляется наследственная предрасположенность. Она рассказала «Известиям», что на первом этапе болезни пациенты теряют чувство такта, критику, затем становятся неряшливы, нарушаются речь и мышление. В третьей стадии заболевания пациенты апатичны, не могут сами себя обслуживать.

До этого, в марте 2022 года стало известно, что 67-летний Брюс Уиллис вынужден завершить свою карьеру из-за афазии. Это расстройство проявляется нарушением когнитивных способностей и потерей способности разговаривать.

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