12:30 (мск), источник: Lenta.Ru
В России рассчитали индекс блинов
Аналитики сервиса «Чек Индекс» рассчитали индекс блинов в стране. Средний чек на продукты для этого блюда в феврале составит 93 рубля, передает РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Так, индекс вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в Москве показатель находится на уровне 99 рублей (вырос на пять процентов), в Санкт-Петербурге — 96 рублей (рост на 10 процентов), в Казани — 90 рублей (на девять процентов выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10 процентов выше), в Новосибирске — 103 рубля (вырос на 6 процентов).
При этом в российских заведениях общественного питания порция блинов стоит в среднем 142 рубля, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году, а оладьев — 133 рубля (на 10 процентов выше). Стоимость банки варенья к блинам повысилась до 148 рублей (рост на два процента), а сгущенки — до 107 рублей (рост также на два процента).
Ранее Роспотребнадзор в преддверии Масленицы дал рекомендации по выбору готовых замороженных блинов в магазинах. Все изделия должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может быть от кремового до слегка коричневого, они не должны слипаться.