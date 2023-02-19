Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» для родителей

«Мы приняли решение, чтобы “Разговоры о важном” были и для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — сказал он на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.
Еженедельные занятия «Разговоры о важном» начались в школах РФ с 5 сентября. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с первого по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего их будет 34 — по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.