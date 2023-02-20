06:03 (мск), источник: Известия
Здравия желают: россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование
Какие болезни позволит выявить диспансеризация на ранней стадии.
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Россиянам предлагают дать один дополнительный выходной в году без потери заработка на прохождение диспансеризации. Сейчас такая норма положена только некоторым категориям работников. Депутаты, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект 20 февраля. Коллеги в нижней палате готовы их поддержать, но эксперты настороженно относятся к инициативе: из-за того что работодателям фактически придется платить за такой выходной, это станет угрозой развития неофициальных трудовых отношений. И в целом нововведение окажется невостребованным со стороны граждан из-за халатного отношения к своему здоровью, говорят врачи.
Год за три
Ежегодная диспансеризация сегодня по закону касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Что касается их младших коллег — от 18 до 39 лет, то им такой отгул полагается один раз в три года. Чуть больше разрешено пенсионерам и людям предпенсионного возраста, которые могут рассчитывать на бесплатный выходной для медобследования два раза в год.
Законопроект, подготовленный фракцией «Новые люди», будет внесен в Госдуму 20 февраля. Депутаты предлагают изменить ст. 185.1. ТК РФ «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».
— Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем, в том числе государству и работодателю. Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность, — сказал «Известиям» вице-спикер ГД, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.
Согласно тексту законопроекта, реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Депутаты напомнили, что профилактика заболеваний — часть стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2021 году поручил кабмину расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов. «Известия» направили запрос в Минздрав, Минтруд, Роструд и Росздравнадзор.
Справка «Известий»
Сотрудник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем. Для того чтобы получить отгул на медицинское обследование, начальство нужно предупредить о прохождении диспансеризации через отдел кадров.
Болезнь легче предупредить, чем лечить
Соавтор законопроекта Сардана Авксентьева рассчитывает на то, что документ будет рассмотрен в весеннюю сессию. При этом представители остальных фракций в целом положительно смотрят на инициативу. Замглавы комитета ГД по охране здоровья (ЕР), российский хирург Бадма Башанкаев отметил, что диспансеризация действительно может спасти жизнь, и поэтому ее нужно развивать и совершенствовать.
Хронические заболевания могут встречаться и выявляться в любом возрасте, поэтому в целом идея полезна с точки зрения охраны здоровья и заботы о людях, считает член комитета ГД по охране здоровья от КПРФ Николай Осадчий. Его коллега Сергей Леонов (ЛДПР) поддержал предлагаемую поправку, отметив, что сами работодатели должны уделять больше внимания здоровью сотрудников. Впрочем, замруководителя фракции ЛДПР, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов предупредил: важно, чтобы инициатива не повлияла на рабочий процесс.
— Тем не менее правильно, что предлагается проходить диспансеризацию ежегодно. Нужно постепенно менять отношение граждан к своему здоровью и бороться с причинами болезни, а не с последствиями, — добавил он в беседе с «Известиями». — Но главное, чтобы диспансеризация не превращалась в формальность.
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сомнительно отнесся к предложению законодателей. По его словам, сегодня работодатели, наоборот, стараются сократить свои расходы. Так, предлагаемая мера может привести к дополнительным тратам, а это станет угрозой развития неофициальных трудовых отношений.
— Если уж и есть задача позаботиться о здоровье граждан, то есть более простой способ. В систему ОМС можно ввести обязательства для всех граждан РФ, не только трудоспособных, проходить диспансеризацию. Это поможет решить проблему с профилактическим осмотром. И работодателю не надо будет платить за это, а малые и средние предприятия не будут вынуждены переводить свои взаимоотношения с официальных трудовых в «квазитрудовые», — сказал Александр Сафонов.
— На первом месте у нас стоит недиагностированная гипертоническая болезнь. На пятки этой патологии наступает сахарный диабет второго типа: от переедания, избыточной массы нарушается обмен веществ. Эти два заболевания калечат людей, а люди этого не понимают. И, конечно, самый коварный, тихий убийца — это атеросклероз. Даже врачи мало на него обращают внимания, и они его практически не лечат. Артериальная гипертония, диабет, избыточная масса тела — вот эти тяжелые заболевания осмотр поможет выявить в первую очередь, — сказал он «Известиям».
Врач-терапевт также предупредил: существует определенная группа населения, которая будет саботировать процесс прохождения диспансеризации, как это было на примере вакцинации от коронавируса. «Болезнь легче предупредить, чем лечить, но для людей это, к сожалению, не доходит», — заключил профессор. По его словам, сейчас лишь 50−60% россиян вакцинированы от гриппа, остальные же осознанно отказываются от получения иммунитета.
Алена Нефедова