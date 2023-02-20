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11:19 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 12 076 случаев заражения ковидом за сутки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 076, летальных исходов из-за ковида — на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: AP 2022

Днем ранее в стране зарегистрировали 14 233 случая заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 178 711 и 395 829 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 398 против 9 316 днем ранее, до 21 513 207.

За сутки в России госпитализировали 639 заболевших против 799 днем ранее (снижение на снижение на 20%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 22, в 19 ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 20,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 10,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 60 регионах. Заболеваемость выросла в 77 субъектах РФ, следует из данных штаба.

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