В России выявили 12 076 случаев заражения ковидом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 14 233 случая заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 178 711 и 395 829 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 398 против 9 316 днем ранее, до 21 513 207.
За сутки в России госпитализировали 639 заболевших против 799 днем ранее (снижение на снижение на 20%). Число госпитализаций уменьшилось в 44 регионах и увеличилось в 22, в 19 ситуация не изменилась.
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 20,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 10,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 60 регионах. Заболеваемость выросла в 77 субъектах РФ, следует из данных штаба.