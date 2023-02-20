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12:41 (мск), источник: РБК Life

В России началась короткая рабочая неделя. Как отдыхаем после 23 февраля

В честь праздника россиян ждут длинные выходные.

Источник: РИА "Новости"

В России началась самая короткая рабочая неделя этого года. Она продлится всего три дня — с 20 по 22 февраля. Затем будут длинные выходные, следует из данных производственного календаря.

Праздничный день — День защитника Отечества — 23 февраля выпадает на четверг, он будет выходным. Пятница, 24 февраля, будет нерабочей из-за переноса. В 2023 году 1 января пришелся на воскресенье. Затем следуют выходные — суббота и воскресенье, 25—26 февраля.

Согласно статье 113 Трудового кодекса России работа в праздничные и выходные дни запрещена. Исключениями являются случаи, когда график не подчиняется производственному календарю либо сам сотрудник дал согласие на работу по просьбе руководителя. В противном случае работодатель не вправе заставить сотрудника работать 23 февраля.

Ранее стали известны суммы подарочных бюджетов россиян на 23 февраля. В среднем они готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества 3,1 тыс. руб. — это на 400 рублей больше, чем год назад. Самая большая сумма у москвичей, в среднем 3,7 тыс. руб. За столицей следуют Краснодар с бюджетом в 3,6 тыс. руб., Красноярск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону с бюджетом в 3,5 тыс. руб.

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