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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли и выпили воду возрастом 2,6 миллиарда лет

Жидкость оказалось соленой и вязкой.

Источник: B. Sherwood Lollar et al.

India Times сообщает, что в тонких трещинах гранита канадской шахты ученые обнаружили воду возрастом 2,6 миллиарда лет. Источник находился на несколько километров ниже поверхности Земли.

Канадский геолог и геохимик, профессор Барбара Шервуд Лоллар, известная своими исследованиями водных ресурсов, решила попробовать воду на вкус. Она оказалась соленой, «вязкой и имеющей консистенцию светлого кленового сиропа».

«Жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы», — рассказала Лоллар.

Эта вода сохранилась с того времени, когда в атмосфере Земли еще даже не было свободного кислорода, а первые многоклеточные организмы начали появляться почти миллиард лет спустя.

Недавно ученые из Британии повторили рецепты неандертальцев. Но некоторые ингредиенты пришлось заменить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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