13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли и выпили воду возрастом 2,6 миллиарда лет
Жидкость оказалось соленой и вязкой.
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India Times сообщает, что в тонких трещинах гранита канадской шахты ученые обнаружили воду возрастом 2,6 миллиарда лет. Источник находился на несколько километров ниже поверхности Земли.
Канадский геолог и геохимик, профессор Барбара Шервуд Лоллар, известная своими исследованиями водных ресурсов, решила попробовать воду на вкус. Она оказалась соленой, «вязкой и имеющей консистенцию светлого кленового сиропа».
«Жидкость чрезвычайно соленая из-за реакции между водой и камнем, а также имеет более высокую вязкость, чем водопроводная вода. Она также стала оранжевой, так как в ней начинают формироваться минералы», — рассказала Лоллар.
Недавно ученые из Британии повторили рецепты неандертальцев. Но некоторые ингредиенты пришлось заменить.
Олеся Маевская