13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стая птиц заблокировала движение на трассе в Краснодарском крае
С необычным препятствием на дороге столкнулись водители Кубани.
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В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» информационного портала Таманского полуострова «Темрюк.инфо» появилось видео с сотнями птиц. Пернатые были замечены на трассе между Голубицкой и Темрюком.
Птицы в большом количестве садились на дорогу и взлетали лишь при приближении автомобилей. Данных о пострадавших нет.
Недавно в Индии хищных птиц начали использовать для борьбы с дронами, а также как устройство слежения.
Олеся Маевская