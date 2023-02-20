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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая птиц заблокировала движение на трассе в Краснодарском крае

С необычным препятствием на дороге столкнулись водители Кубани.

В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» информационного портала Таманского полуострова «Темрюк.инфо» появилось видео с сотнями птиц. Пернатые были замечены на трассе между Голубицкой и Темрюком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Птицы в большом количестве садились на дорогу и взлетали лишь при приближении автомобилей. Данных о пострадавших нет.

Недавно в Индии хищных птиц начали использовать для борьбы с дронами, а также как устройство слежения.

Олеся Маевская

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