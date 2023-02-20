В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Саудовской Аравии показали строительство горизонтального небоскреба

Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире.

В начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до девяти миллионов человек. Недавно на сайте застройщика NEON появились фотографии строительства проекта «Линия» (The Line).

Небоскреб после завершения будет иметь длину 170 километров и ширину 200 метров; работать он будет на 100% чистой энергии. Предполагается, что здание будет вмещать девять миллионов жителей.

На данный момент рабочие и техника продолжают копать фундамент. На фотографиях видно, что круглосуточная стройка идет полным ходом.

Недавно стало известно, что в Саудовской Аравии строят плавучий город в виде черепахи. Его стоимость составляет пять миллиардов долларов (более 300 миллиардов рублей).

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
архитектураХорошие новости