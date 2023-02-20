14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Саудовской Аравии показали строительство горизонтального небоскреба
Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до девяти миллионов человек. Недавно на сайте застройщика NEON появились фотографии строительства проекта «Линия» (The Line).
Небоскреб после завершения будет иметь длину 170 километров и ширину 200 метров; работать он будет на 100% чистой энергии. Предполагается, что здание будет вмещать девять миллионов жителей.
На данный момент рабочие и техника продолжают копать фундамент. На фотографиях видно, что круглосуточная стройка идет полным ходом.
Недавно стало известно, что в Саудовской Аравии строят плавучий город в виде черепахи. Его стоимость составляет пять миллиардов долларов (более 300 миллиардов рублей).
Олеся Маевская