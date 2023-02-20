В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
15:44 (мск), источник: Российская газета

Дворец царей раскопали в столице древних шумеров

Международная команда археологов впервые после продолжительной паузы провела полномасштабные раскопки в древнем шумерском городе Гирсу, расположенном на юге Ирака. В результате археологам удалось обнаружить остатки дворца царей.

Источник: British Museum

Об открытии сообщает Heritage Daily. Руины царского дворца были обнаружены в провинции Ди-Кар. В древности здесь располагался важный центр шумерской цивилизации — город Гирсу. Считается, что он был основан около 2900 года до нашей эры и заметно развивался и рос последующие шесть веков. Около 2335 года до нашей эры Гирсу стал столицей Лагашского царства и окончательно превратился в крупный административный центр в период правления царя Ура III (2112−2004 гг. до н.э.).

Гирсу был открыт в XIX веке, а первые раскопки были проведены здесь в 1880-х годах французским археологом Эрнестом де Сарсеком. Именно тогда была обнаружена знаменитая Стела стервятников. И вот только сейчас археологам удалось раскопать крупный участок, состоящий из двух больших курганов. Один возвышается над равниной примерно на 15 метров, второй — на 16 метров.

Раскопки затрудняло то, что курганы были повреждены — столетиями их грабили мародеры, которые затем продавали ценные артефакты на черном рынке.

Однако в новом исследовании ученые применили технологию дистанционного зондирования. Оно выявило обширный комплекс нетронутых архитектурных остатков, которые находились под поверхностью.

В ходе полевых исследований эти руины были раскопаны. В результате взору археологов предстали остатки великолепного царского дворца, построенного в основном из сырцового кирпича. В помещениях также было обнаружено 200 древних клинописных табличек с административными записями.

Кроме того, археологи раскопали главное святилище великого шумерского бога Нингирсу, по имени которого город и получил свое название. Оно было расположено в священном районе под названием Урукуг. Святилище носило название Энинну, что в переводе означало «Белая птица грома». Его почитали как один из самых важных храмов Месопотамии.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологиянаука