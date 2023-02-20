15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи в Китае нашли самый древний в истории сливной унитаз
Ему 2400 лет.
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Business Insider сообщает о том, что на археологическом памятнике Юэян в Сиане, провинция Шэньси, учеными были обнаружены сломанные части унитаза со сливным механизмом. Механизм нашли среди руин дворца в древнем городе и, по предварительным оценкам, им пользовались императоры Цинь Сяогун (381−338 гг. до н. э.), его отец Цинь Сяньгун (424−362 гг. до н. э.) из царства Цинь в период Воюющих государств (475−221 гг. до н. э.), или Лю Бан, первый император династии Хань (206 г. до н. э. −220 г. н. э.).
Дворец, в котором была найдена инновационная сантехника, предположительно использовался для ведения административных дел. Лю Руи, научный сотрудник Института археологии при Китайской академии общественных наук, отметил, что «это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо найденный в Китае».
По его словам, унитаз находился в помещении, а труба вела в открытую яму, добавив, что слуги, вероятно, наливали воду в унитаз при каждом использовании.
Смывной туалет является доказательством того, какое значение древние китайцы придавали санитарии.
До обнаружения этого туалета считалось, что первый ручной туалет со смывом был изобретен Джоном Харингтоном для королевы Елизаветы I в XVI веке. Частично восстановленная сантехника теперь является ключом к дальнейшим археологическим исследованиям Юэяна.
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Олеся Маевская