17:52 (мск), источник: Вокруг Света
Раскрыт эволюционный смысл волос на теле человека
Ученые раскрыли секрет необычной внешности нашего вида.
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Международная группа антропологов под руководством Университета штата Пенсильвания объяснила, почему люди выглядят таким странным для приматов образом: не имея волос по всему телу, мы сохранили их в нескольких «случайных» местах, в том числе на макушке, да еще выработали такой тип покрытия, как вьющиеся локоны.
Наука до сих не может точно объяснить, почему мы — единственный вид с безволосым телом, и чем обусловлено развитие волос на голове. Есть несколько гипотез, в том числе предыдущие исследования предполагают терморегуляторную функцию покрова на макушке. Согласно экспериментам, лысые мужчины сильнее потеют при тех же температурах: скальп без волос поглощает больше тепла и требуется больше потеть, чтобы охлаждаться.
Новое исследование не только подтверждает эту теорию, но и показывает, как и для чего волосы эволюционировали. Авторы использовали тепловой манекен и разные типы париков из человеческих волос: с прямыми волосами, распущенными локонами и тугими завитками. Их тестировали по очереди в камере с климат-контролем. Манекен в париках и без подвергали воздействию ветра, солнца и разных температур.
Под горячим потоком от ламп все парики вызывали эффект встроенной защиты от теплопотери — «лысый» манекен забирал больше тепла. Плотно завитые кудряшки оказались лучшей защитой от излучения.
Очевидно также, считают ученые, что вьющиеся волосы, которые не встречаются больше ни у одного млекопитающего, — последствие какого-то уникального опыта у Homo sapiens. Завитки, которые не лежат ровно, позволяют коже на голове лучше дышать, при этом защищая от солнца. Чем более кудрявым был парик на манекене, тем меньше требовалось испарения для отвода тепла, что экономит энергию и воду в организме.
Возможно, вьющиеся волосы позволяли предкам людей дольше быть физически активными, работать или передвигаться в условиях дефицита питьевой воды.