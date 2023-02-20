ВЦИОМ оценил уровень поддержки спецоперации среди жителей России

Абсолютное большинство одобряют промежуточные итоги спецоперации (80%) и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%, октябрь 2022 г.). При этом каждый пятый (20%) респондент не поддерживает проведение спецоперации.
Готовность помогать жителям новых регионов, мобилизованным и беженцам выразили 79%, 74% и 72% респондентов соответственно.
При этом каждый второй (55%) сообщил, что оказывал поддержку жителям новых территорий и российским военнослужащим, 36% — мобилизованным и 21% — беженцам. Среди мер поддержки — помощь деньгами, продукты питания и амуниция.
Согласно результатам опроса, уровень протестного потенциала на фоне проведения спецоперации снизился. В январе — феврале 2022 г. этот показатель находился на уровне 21%, весной он снизился до 12−14% и находился на этом уровне до конца года.
Вместе с тем усилилась консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. По сравнению с 2021 г. уровень доверия и одобрения его деятельности вырос на 13 п.п. и 15 п.п. соответственно (до 78% и до 75% соответственно).
За год с 2021 г. по 2022 г. выросла доля тех, кто считает, что Россия имеет «скорее большое» влияние в международных делах (62% в 2021 г. и 73% в 2022 г.). Каждый второй (51%) считает, что Россия уже достигла статуса мировой державы. В 2021 г. такого мнения придерживались 31%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.