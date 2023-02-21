04:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярский хоккейный клуб «Сокол» впервые в истории занял 3-е место в ВХЛ
Женская хоккейная команда «Бирюса» тоже поставила рекорд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Красноярский хоккейный клуб «Сокол» завершает сезон в ВХЛ на третьем месте и бьет рекорды. Клуб впервые в истории занял 3-е место. Отметим, что женская хоккейная команда «Бирюса» также впервые в истории добралась до 2-го места в регулярном чемпионате. О достижении хоккейных команд краевой столицы похвастал на своих страницах в соцсетях министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
— Поздравляю президента клуба Александра Семина, а вместе с ним и. весь персонал клуба, тренерский штаб и игроков обеих команд, и, конечно же, наших болельщиков с этим двойным историческим достижением! — пишет Петровский.