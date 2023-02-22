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10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Герои среди нас: истории людей, которые делают мир лучше

Наш проект к Дню защитника Отечества посвящен настоящим героям, которые живут среди нас и которых многие даже не замечают.

Помимо своей ежедневной работы, они еще и успевают делать добрые дела, помогать другим, заниматься волонтерством.

Настоящий герой — тот, кто каждый день в меру своих возможностей делает этот мир лучше. Мы поговорили с такими людьми и хотим вам о них рассказать.

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