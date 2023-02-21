13:01 (мск), источник: Ведомости
Владимир Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов
Он займется психологической, медицинской помощью и содействием при трудоустройстве.
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Президент Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда, задача которого — адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших. Он займется всем спектром поддержки этих категорий граждан: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому
Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г.
Поручение организовать работу Путин дал правительству и комиссии Госсовета по соцполитике. Также он призвал участвовать в этой работе губернаторов. При этом организация работы нового фонда, который консолидирует усилия по работе с ветеранами и членами их семей, не снимает обязанности по соцподдержке, которые взяли на себя другие органы власти, в том числе региональные.
Эта идея звучала ранее. В частности, 21 декабря 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием Путина заявил о необходимости создания подобного фонда.
«Совместно с органами власти организована работа по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами. Это позволит централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов», — приводила его слова пресс-служба Минобороны. Он отметил, что эту инициативу поддержал президент, за что Шойгу выразил ему благодарность. При этом конкретики о том, что будет представлять из себя этот фонд, озвучено тогда не было.
Как пояснял «Ведомостям» член комитета по обороне Госдумы от КПРФ Виктор Соболев, сейчас проблемами социальной защиты ветеранов занимаются сами силовые ведомства. По мнению депутата, необходимость создания такого агентства обусловлена тем, что был принят закон, который приравнивает к ветеранам боевых действий всех участников спецоперации, и необходима координация органов исполнительной власти в части предоставления льгот. «Нужна и забота, и координация о детях погибших — целый набор социальных мер, которые будут направлены на поддержку ветеранов и членов их семей», — говорил он.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь говорил, что сейчас ветераны разделяются на ведомственных, также в эту работу включены органы соцзащиты. «Вопрос в том, что единого органа, который занимался бы всеми ветеранами, нет», — сказал Нилов. По его словам, «очевидно», что сейчас будет много ветеранов боевых действий и инвалидов, и единый орган необходим, чтобы «представители и Росгвардии, и МЧС, и Минобороны, и гражданские, у которых возникает такое право, могли бы обратиться в одно окно, понять, какие меры поддержки есть».