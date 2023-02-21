15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: поглаживания по руке снижают стресс и тревогу
Ученые создали и протестировали «успокаивающий» гаджет.
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Ученые из США разработали устройство, которое надевается на предплечье и гладит его кусочком искусственного меха. Протестированный на 24 добровольцах механизм снизил уровень стресса, не повлияв на частоту сердечных сокращений людей. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the ACM on Interactive Mobile Wearable and Ubiquitous Technologies.
Ранее эксперименты показали, что прикосновения помогают справиться со стрессом не хуже, чем физические упражнения, медитация, психотерапия и сон. Особенно если достаточно медленно гладить участки кожи с волосами — например, руку.
Ученые Корнельского университета напечатали на 3D принтере устройство, которое надевается на предплечье и имитирует поглаживание руки. Размер девайса — 170×50x25 миллиметров, вес — 77 грамм. Приходя в действие, электропривод и пружины прикасаются к коже куском синтетического меха размером 3×2,5 сантиметра.
24 добровольца возрастом от 21 до 52 лет протестировали гаджет на себе, одновременно выполняя стресс-тест Триера (Trier Social Stress Test), состоящий из нескольких когнитивных задач. Участники должны были посмотреть нейтральное видео, мысленно подготовить доклад о перспективах компании, в которой они хотели бы работать, решить арифметическую задачу и озвучить доклад.
Половина добровольцев выполняла задачи с работающим устройством, вторая справлялась без поглаживаний. Ученые выяснили, что прикосновение участники воспринимали как приятное и почти не отвлекающее. Также перед началом исследования всем участникам надели на грудь устройство, считывающее электрокардиограмму.
Всего добровольцы должны были пройти пять этапов тестирования, в последнем из которых все участники эксперимента попробовали на себе прикосновения механизма. После выполнения заданий участники оценивали, насколько их отвлекало устройство — по шкале от 0 до 100 — и насколько приятными были ощущения от прикосновения по шкале от −100 до 100.
В финале каждый из них проходил короткое интервью, в котором рассказывал о своих ощущениях во время эксперимента.
23 участника из 24 сочли поглаживания успокаивающими, и некоторые сравнили это с эмоциональной поддержкой от близкого. Однако многие говорили, что хотели бы сами контролировать работу прибора. Почти все участники сказали, что работа устройства не отвлекала их от решения когнитивных задач.
Недавно исследовательская группа из Мичиганского университета опубликовала исследование о влиянии переработок врачей на их здоровье. Ученые обнаружили прямую взаимосвязь между продолжительностью работы и симптомами депрессии.
Олеся Маевская