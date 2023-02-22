17:25 (мск), источник: Аргументы и факты
Переход на летнее и зимнее время. За и против
В Госдуме хотят вернуть переход на летнее и зимнее время, такой законопроект депутат Михаил Матвеев отправил на одобрение правительства.
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Россия перестала переводить стрелки часов в 2011 г. Нужно ли делать это снова? «АиФ» расспросил экспертов и жителей регионов — в том числе тех, где и без перевода стрелок наблюдаются «временные аномалии».
Директор сельхозпредприятия «Солгонское» из Красноярского края Борис Мельниченко уверен: нельзя вновь ставить эксперимент на людях. "Нам это точно невыгодно. Мы живем по солнцу. Переход на летнее время на здоровье сельчан сказывался плохо, об этом и врачи говорят. Это чиновники и депутаты к 9.00 на работу ездят, им можно хоть на 5 часов перевести время. А в деревне люди и так встают в 4−5 утра. Сначала управляются по хозяйству, потом идут на работу. А вставать еще на час раньше — это огромный стресс, прямой путь к болезням.
С регулярным переводом стрелок на селе нарушается технологический процесс, особенно когда идет посевная или уборочная. Утром сыро, зерно еще нельзя обмолачивать, а вечером уже темно. Ну и животные нашим законам не подчиняются. Они тоже испытывают стресс: например, коровы, которых поднимают на дойку не по солнцу, дают меньше молока".
Небольшой город Бугуруслан на западе Оренбургской обл. с 2011 г. живет на два часовых пояса. До соседней Самарской обл. отсюда всего 7,5 км, многие ездят туда на работу, в том числе в саму Самару — она в 2,5 раза ближе, чем Оренбург.
Так у нас и получается: работающие у соседей живут по самарскому времени (московское плюс 1 час), а те, кто трудится в своей области, — по оренбургскому (плюс 2 часа к московскому). Неудобно, но как-то привыкли.
По «чужим часам» живут и те бугурусланцы, кто обслуживается в самарских медучреждениях. Местный фонд ОМС в основном направляет людей туда — это ближе, чем в клиники Оренбурга. Но тут надо быть вдвойне внимательным: придешь по «родному» времени — лишний час прождешь в коридоре.
Возвращаться с самарского «отхожего промысла» бугурусланцам еще сложнее. Пересекаешь границу — и сразу теряешь час времени, который можно было бы провести с семьей. Так что идея возвращения летнего и зимнего времени местным жителям не нравится. Мол, и так из-за разницы в часовых поясах при поездках к соседям путаница страшенная, а с учетом сезонного перевода стрелок получится полный дурдом.
В Волгоградской обл. своя головная боль. Здесь часовой пояс за минувшие 30 лет меняли трижды. Казалось бы, в 2020 г. с очередным переходом на московское время в вопросе поставили точку, ан нет: по сей день сторонников и противников перевода стрелок примерно поровну. «Летом мы пытаемся уснуть, когда на дворе уже светает, а на работу добираемся, когда уже стоит зной. Кому выгодно, чтобы волгоградцы и дальше мучились летом и поздней весной от рукотворных “белых ночей”, а осенью и зимой возвращались с работы в полной темноте? — говорит д. э. н., профессор Волгоградского филиала РЭУ им. Плеханова Игорь Бельских. — Разве что энергомонополии заинтересованы в том, чтобы мы больше света жгли по вечерам, больше тратились на освещение улиц и подсветку рекламных щитов».
За
Михаил Матвеев, депутат Госдумы:
Перевод стрелок на зимнее и летнее время применяется во многих странах уже более 100 лет. Летом солнце встает раньше, чем зимой, поэтому сезонный перевод часов синхронизирует период светлого времени суток с периодом максимальной активности человека, позволяя использовать светлое время более рационально. Если бы у нас вообще не было часов, то мы, как и наши предки, вставали бы с первыми лучами солнца и ложились спать сразу после его захода. Сегодня солнечный астрономический полдень значительно расходится с «административным» полднем, установленным в 75 субъектах РФ. Лишь в 12 регионах рассвет для их жителей наступает не раньше 4.30 утра, а солнце садится не позже 22.00. Поэтому не исключено, что перевод стрелок был отменен в 2011 г. в результате лоббирования интересов энергетических компаний. Ведь такой перевод приводит к экономии электроэнергии, а им это невыгодно.
Опасения, будто перевод стрелок плохо сказывается на здоровье из-за перестройки организма, преувеличены: исследования Минздрава показали, что ущерба здоровью это не приносит. Стрелки переводили не каждый день, а лишь раз в полгода. Более того, работающий человек оказывается в аналогичной ситуации регулярно, когда наступают выходные, и режим его личного времени резко меняется: уже не нужно вставать ни свет ни заря. И ничего — «понедельничная ломка», когда надо просыпаться по будильнику в 7 или 6 утра, а то и раньше, здоровья не ухудшает. Гораздо пагубнее на здоровье отражается недостаток инсоляции, т.е. солнечного света.
Против
Владимир Беспалов, преподаватель физики и астрономии, заслуженный учитель РФ:
Проводились опросы населения: 56% отмечали у себя негативные реакции на смену времени, говорили о неблагоприятном влиянии перевода стрелок на самочувствие детей и внуков. Для здоровья предпочтителен заход солнца около 21 часа или чуть позже: когда мы ложимся спать, за окном должно быть темно. Переход на летнее время (т. е. перевод стрелок на час вперед) приведет к тому, что уснуть будет гораздо труднее. В итоге снизятся работоспособность и эффективность труда.
До 1981 г. в нашей стране не было сезонного времени. Когда его ввели и стрелки стали переводить весной и осенью, никакой экономии электроэнергии на самом деле не случилось. И не только у нас. Ученые Кембриджского университета посчитали, что переход на летнее время, наоборот, стимулирует потребление электроэнергии. В США, Великобритании, Испании и Бразилии после перевода стрелок возрастало число ДТП.
Решение проблемы требует более детального подхода, чем всеобщий перевод стрелок на час вперед весной и на час назад осенью. Стоит ли дважды наступать на грабли с введением сезонного времени? Лучше пересмотреть постоянное время в каждом регионе, их привязку к тому или иному часовому поясу, если она оказалась неудачной. Сейчас у нас нет «буферной зоны» между Воркутой и Салехардом, между Татарстаном и Башкирией. Скажем, в Казани рабочий день зимой начинается в светлое время суток, а в Уфе люди 1,5 часа проводят в темноте — организм еще «не проснулся». А если еще ввести сезонное время, то 22 июня солнце в Уфе будет садиться в 22.57!
Солнце у нас и так заходит позже, чем в городах США и Европы. Зачем вводить летнее время, прибавляя к этому еще час?