Российские вузы в ближайшее время разработают образовательные программы сроком на 4−6 лет

«В ближайшее время университетами под контролем Минобрнауки России будут разработаны и представлены обществу соответствующие образовательные программы высшего образования, рассчитанные на 4−6 лет. Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит не отвечает интересам нашей страны», — сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы Минобрнауки.
21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Также в отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, добавил президент.
В Минобрнауки отметили, что студентам, которые сейчас учатся, предоставят возможность завершить обучение по той же образовательной программе, на которую они поступили.
Также будут сохранены все права граждан, имеющих дипломы о высшем образовании по действующим в настоящее время уровням образования.