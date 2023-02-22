МЧС объяснило сообщения об угрозе «ракетного удара» в эфире радиостанций

В некоторых российских регионах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара — в пресс-службе МЧС объяснили РБК, что причиной стала хакерская атака на сервера радиостанций.
«МЧС России сообщает, что данная информация (об объявлении тревоги и угрозе удара. — РБК) является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — прокомментировали РБК в ведомстве.
Сообщение о тревоге слышали в Казани, передавал «Бизнес Онлайн». Корреспондент издания услышал сообщения на волнах радиостанций Energy и «Юмор.FM». В рекламной службе «Газпром-Медиа Холдинга» — компания владеет двумя радиостанции — изданию объяснили случившееся техническим сбоем.
Ложное сообщение проигрывалось также в Воронежской области. Правительство региона назвало случившееся «провокацией пособников киевского режима».
Прозвучало сообщение в эфире радиостанций Нижнего Новгорода, указывает «НИА Нижний Новгород». В правительстве региона заявили, что угрозы для населения нет и власти не подавали сигналы тревоги. «Сообщения, которые прорывались сегодня, 22 февраля 2023 года, в региональный эфир нескольких радиостанций, не имеют никакого отношения к действительности и являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Сообщения о тревоге опровергали также в Магнитогорске, где в эфир передали сообщение «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие». «По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка», — заявила администрация города. Также сообщения прозвучали в эфире радиостанций Белгорода, в эфире «Comedy Radio Уфа» и в других регионах.