11:45 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 13 954 случая заражения коронавирусом
Умерли 34 человека, госпитализировано 1800 заболевших.
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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 954, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 11 277 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 22 203 942 и 395 901 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 408 против 13 994 днем ранее, до 21 542 609.
За сутки в РФ госпитализировали 1 800 заболевших против 1 830 днем ранее (снижение на 1,6%). Число госпитализаций увеличилось в 39 регионах и уменьшилось в 35, еще в 11 ситуация не изменилась.