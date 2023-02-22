12:14 (мск), источник: © РИА Новости
Умер ведущий артист «Ленкома» Борис Чунаев
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, ведущий артист театра «Ленком Марка Захарова» Борис Чунаев умер в среду на 85-м году жизни, сообщили в театре.
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«Сегодня пришло тяжелое известие. На 85-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова», — говорится в сообщении на сайте «Ленкома».
Чунаев работал в «Ленкоме» с 1967 года, куда пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Он известен благодаря игре в спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось».