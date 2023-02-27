На Алиэкспресс придумали забавный способ увеличения губ
Способов увеличить губы немало, но все они требуют времени и денег. Маркетплейс выдал удивительный и дешевый девайс — потешную маску для лица в виде увеличенных губ: используйте их в розыгрышах и для развлечений. В подборке найдете интересные товары и для вполне стандартных подарков. Выбирайте идеи и черпайте вдохновение, отправляясь за покупками на Алиэкспресс!
Латексная маска в виде красных губ завершит ваш образ на вечеринку. Также она подойдет, чтобы просто повеселить друзей и близких. Идеальна в качестве смешного и забавного подарка и для маскарада, карнавала или Хэллоуина. Натуральный латекс не вреден для организма. Размеры маски: 9,8 см * 5,7 см.
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Фото и описание соответствует. Покупала для розыгрыша.
Портативная форма для быстрой лепки пельменей высокого качества. С таким чудо-помощником вы превратите приготовление этого блюда в теплую семейную традицию. С девайсом из пищевого полипропилена все будут в восторге от ваших кулинарных способностей: по блюдам идеальной формы все и так будут знать, что это ваших рук дело! Диаметр — 24×11, вес — 300г. Удобен и прост в использовании, изготовлен из антикоррозийных, высококачественных и износостойких материалов.
Креативный масляный таймер, выполненный в виде вулкана. Представлен в разной цветовой гамме, однако посылка будет выслана в произвольном порядке. Помещается на ладонь: размер 55*55*110 мм. Идеально подойдет для украшения вашего дома и офиса, а также в подарок детям и друзьям. Необычный сувенир может стать как оригинальным предметом интерьера, так и действительно полезным инструментом в быту.
Есть вещи, которые обязаны быть дома. Падающая полка, внезапный ремонт — знакомые ситуации. Специальные и дорогостоящие инструменты для исправления таких бытовых проблем не нужны. Для подобных внезапностей мы нашли недорогой шуруповерт. Весит мало, имеет неплохой аккумулятор и даже подсветку. Во второй комплектации прилагается набор бит и чехол.
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Нагревается не сильно, даже при очень продолжительной работе.
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
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Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Новые эластичные шнурки с магнитным замком. Прочные и износостойкие шнурки. Магниты внутри пластин помогают вести активный образ жизни и не переживать за то, что обувь слетит даже при активных занятиях спортом. При желании легко и просто можно их снять. Представлен в большом количестве расцветок. Подходят на кроссовки, ботинки, кеды и другую обувь со шнурками. Легко моются и не впитывают грязь, практичны в любое время года и в любую погоду.
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Товар прилетел в Краснодарский край за 21 день. Прикольная задумка, понравились шнурки-резинки. Удобные. Запаха не было постороннего, достаточно эластичные, замки держат отлично. Ребенок доволен, что избавили от необходимости завязывать шнурки. Рекомендую.
Утепленные брюки из хлопка высокой посадки отличного качества. Комфортная длина брюк отлично подойдет по размеру, а удачный фасон украсит многие типы фигур, не сильно заужены. Теплая ткань: вас не продует даже при сильном ветре. Отлично выдержат машинную стирку при 30°. Резинка по задней части брюк. Выбирайте из трех классических цветов на сайте.
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Шикарные брюки. Давно на них смотрела и решила заказать, теперь это моя любовь. Они правда классные. Очень мягкие, тёплые и смотрятся богато. Качество отличное. Пошив ровный. Материал плотный, немного эластичный. По бокам глубокие карманы. По спинке резинка. На попе карманы-обманы. Доставка две недели. Рекомендую
Инновационный дизайн: дорожка складывается на 180 градусов. Технологичная структура: в сложенном виде дорожка займет всего полметра, что значительно экономит ваше пространство. Тренажер можно хранить под диваном или кроватью. Подстроится под ритм ваших занятий благодаря высокоточному датчику давления. На LED-дисплее отображается скорость и время тренировки, пройденное расстояние, количество шагов и сожженных калорий. Дистанционно следите за ходом тренировки и меняйте ритм занятий с помощью специального приложения. На данный инвентарь действует функция ускоренной доставки по России.
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Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
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Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
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Мытье окон — не самое безопасное занятие. Помимо этого, с мытьем можно застрять надолго, отмывая разводы на длинном балконе. Чтобы избавиться от мороки, нашли специального робота. Он будет кружить по вашим окнам, пока вы не перестанете замечать наличие стекла от чистоты. Управлять им можно с помощью специального пульта, если ему потребуется помощь в смене направления. Работает как на сухой поверхности, так и с моющим средством. Разводы оставляет, только если редко менять тряпки. Их в комплекте несколько, и пока одни будут в стирке, можно не останавливать уборку.
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У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
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Отличный телефон, красивый, шустрый, отличное качество. Был запечатан в заводскую пленку, не вскрывался. При включении заряд 60%. Доставка до Сибири три недели.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
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Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!
Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.
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По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
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Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Это не просто комнатная теплица, а полноценная гидропонная установка для выращивания рассады, салатов и цветов на балконе или в кухне. Изолированный бокс оснащен УФ-лампой и системой вентиляции. Он создает такие же условия для выращивания, как в передовых современных теплицах, но в комнатном масштабе. Большой плюс такой системы — надежная светоизоляция. Черные стенки не пропускают вредный для кожи и глаз ультрафиолет.
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Бокс оказался отличным в применении, за время использования не заметил никаких дефектов. Ставлю 10/10.
Один из самых необычных и полезных товаров для красоты, который можно найти на AliExpress. Светодиодная маска для лица и шеи выглядит как костюм робота, при этом способна заменить целый комплекс дорогих косметических процедур. Маска из качественного пластика имеет встроенные сенсоры, воздействующие на кожу с помощью микротока. 9 разных режимов воздействия и специальные программы позволяют использовать маску для более направленного подхода. С помощью светодиодной маски можно почти полностью избавиться от пигментных пятен, прыщей, заметно подтянуть и освежить кожу, а также нормализовать работу клеток.
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Вау, супер. Я в восторге. Доставка за неделю, да еще и домой привезли. Маска работает отлично. Очень греет хорошо. Результаты посмотрю через неделю, но что-то явно происходит в коже.
Весенняя и осенняя обрезка деревьев — занятие трудоемкое и порой изматывающее. Но можно помочь себе, если обзавестись цепной пилой на аккумуляторе. Она экономит силы и в разы ускоряет процесс. На этот товар тоже действует экспресс-доставка.
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Доставлено за 5 дней. Все соответствует описанию. Отличная пила: маленькая, легкая, удобная, достаточно мощная. Упаковано в фирменную коробку. Все отлично.
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
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Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
В отзывах пишут:
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
В условиях сырой и холодной погоды этот водооталкивающий спрей действительно незаменимая вещь, помогающая быстро решить проблему запотевших окон дома или стекол автомобиля. Эффект от одного нанесения держится несколько дней. Можно выбрать разный объем флакона, но даже самого маленького хватает на несколько месяцев. Спрей легко и быстро наносится и не оставляет пятен и разводов. Кстати, покупатели также используют его для решения вечной проблемы запотевания очков в сырую погоду или в бассейне.
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Пришло быстро. Натер стекло в ванной, эффект продержался чуть меньше недели. В общем работает. В машине, думаю, продержится дольше.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
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Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Есть вещи, которые обязаны быть дома. Падающая полка, внезапный ремонт — знакомые ситуации. Специальные и дорогостоящие инструменты для исправления таких бытовых проблем не нужны. Для подобных внезапностей мы нашли недорогой шуруповерт. Весит мало, имеет неплохой аккумулятор и даже подсветку. Во второй комплектации прилагается набор бит и чехол.
В отзывах пишут:
Нагревается не сильно, даже при очень продолжительной работе.
Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.
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Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.