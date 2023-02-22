16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, зачем зебрам полосатая окраска
Оказалось, что она защищает от насекомых.
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Исследователи из Бристольского университета опубликовали исследование в журнале Journal of Experimental Biology о необычном свойстве полосатой окраски зебр. Выяснилось, что она не только сбивает с толку хищников и служит для внутривидовой коммуникации, но и защищает зебр от слепней, мух и комаров.
Ученые использовали контрастно окрашенные попоны, накинутые на обычных лошадей, после чего фиксировали количество и поведение приближающихся насекомых. Оказалось, чем контрастнее и мельче был узор, тем эффективнее он защищал от назойливых мух: они терялись при посадке.
Исследователи не нашли признаков того, что полосатый узор на шкуре зебр создает оптические иллюзии, такие как «эффект колеса», при котором быстродвижущийся полосатый объект выглядит неподвижным или движущимся в противоположную сторону. Теперь ученых интересует, почему именно зебрам достался такой необычный раскрас.
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Олеся Маевская