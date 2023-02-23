11:19 (мск), источник: m24.ru
В РФ за сутки выявили 14 721 случай заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 14 721 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Наибольшее число новых случаев пришлось на Москву — 2 947, Санкт-Петербург — 1 407, Самарскую область 776.
Количество госпитализаций составило 1 632. Этот показатель увеличился в 34 регионах РФ, а уменьшился — в 41. Без изменения ситуация осталась 10 субъектах страны.
Выздоровели после прохождения лечения 15 028 человек.
Всего с начала пандемии в России зафиксировали 22 218 663 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 557 637 человек.
В середине февраля в ВОЗ сообщали, что число случаев инфицирования коронавирусом и смертей от него во всем мире снизилось на 92% и 47% соответственно. Всего в мире на тот момент насчитывалось свыше 755 миллионов больных COVID-19.