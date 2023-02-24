11:14 (мск), источник: m24.ru
В РФ за сутки выявили 13 829 случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 13 829 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Госпитализация потребовалась 786 пациентам, что на 51,8% меньше, чем накануне. Число госпитализаций увеличилось в 10 регионах РФ, а уменьшилось — в 68. Без изменения ситуация осталась семи субъектах страны.
От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 32 пациента. Выздоровели после прохождения лечения 12 618 человек.
Всего с начала пандемии в России зафиксировали 22 232 492 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 570 255 человек.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил об улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. По его словам, дальнейшая обстановка будет зависеть от соблюдения санитарных норм.