00:15 (мск), источник: Известия
Православные в России отмечают Прощеное воскресенье
На последний день Масленой недели приходится важный православный праздник — Прощеное воскресенье. В 2023 году этот день выпал на 26 февраля.
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Об истории и значении памятной даты рассказала «Известиям» культуролог, заместитель руководителя по научной работе и международной деятельности, доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Нина Козловцева.
«Прощеное воскресенье — праздник, восходящий к православной культурной традиции, традиционно предшествующий Великому посту. На Руси этот праздник органически объединен с окончанием Масленой недели, восходящей в языческим традициям. Вообще сама по себе идея просить друг у друга прощения за совершенные грехи зародилась еще в Древнем Египте и впоследствии нашла отражение в трех мировых религиях. У иудеев — это Йом Кипур, день покаяния перед живыми и мертвыми. У мусульман — Сура Ат-Тауба, праздник, когда принято просить прощения за совершенное зло и дурные мысли, а у христиан — Прощеное воскресенье», — пояснила эксперт.
«Еще одним символическим элементом является то, что в христианской традиции этот день предваряет собой Великий пост. Ведь действительно прощение грехов, проговаривание, номинация прощения является первым этапом духовного очищения, на которое и направлен пост», — подчеркнула Козловцева.
Христиане считают, что Прощеное воскресенье совпадает с днем, когда Бог изгнал Адама и Еву из Рая. Как уточнила культуролог, изгнаны они не за совершенный грех, а за отказ признаться в совершенном, покаяться. Именно поэтому в Прощеное воскресенье Бог прощает людям их грехи, требуя только полного и искреннего раскаяния. И происходит это именно в воскресенье, которое в христианстве считается днем очищения и обновления.
«Традиционными для Прощеного воскресенья являются поход в церковь, причастие, просьбы простить у родных, близких, а также и у усопших родственников. При этом каких-то универсальных фраз для того, чтобы попросить прощения нет, главное — искренность. Ответом на просьбу простить обычно является: “Я прощаю и Бог простит”, однако это не догма, а просто одна из наиболее используемых фраз. Искренность обязательна, так как именно искреннее прощение дарит облегчение обеим сторонам, дает прилив энергии и силы на дальнейшее очищение — соблюдение Великого поста», — рассказала специалист.
Она отметила, что если абстрагироваться от собственно религиозного значения, то праздник и его традиции несут в себе общечеловеческие ценности, связанные с потребностью не таить обиды, а решать их, проговаривая вслух. В современном российском обществе, даже если человек в этот день не ходит в храм, он может попросить прощения у родных и близких.
«Это уже стало одним из культурных паттернов, сохранившихся в атеистические времена СССР, что в очередной раз подчеркивает именно цивилизационную значимость праздника», — резюмировала Козловцева.