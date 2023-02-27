На Ямале белый медвежонок вышел к жителям поселка на газовом месторождении

Она добавила, что животное обосновалось в районе контейнерной площадки, которая принадлежит компании «Газстройпром».
«О заблудившемся краснокнижнике оповещены работники всех организаций, присутствующих на ГКМ. С вахтовиками проведен инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлен контроль за передвижением животного по производственной зоне», — написала Радионова в Telegram-канале.
По ее словам, ситуация находится на контроле службы, в ближайшее время будет сформирована рабочая группа по порядку дальнейших действий.
Это уже не первый случай, когда хищник поселяется в вахтовом поселке Харасавэйского месторождения, отметила глава Росприроднадзора. В 2021 году на территорию зашли два белых медведя. Специалисты ведомства отловили животных и транспортировали их в естественную среду обитания.