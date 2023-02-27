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18:52 (мск), источник: Известия

На Ямале белый медвежонок вышел к жителям поселка на газовом месторождении

На Ямале годовалый белый медвежонок вышел к жителям вахтового поселка на Харасавэйском газовом месторождении. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Источник: Известия

Она добавила, что животное обосновалось в районе контейнерной площадки, которая принадлежит компании «Газстройпром».

Во время загрузки произошла ошибка.

«О заблудившемся краснокнижнике оповещены работники всех организаций, присутствующих на ГКМ. С вахтовиками проведен инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Также осуществлен контроль за передвижением животного по производственной зоне», — написала Радионова в Telegram-канале.

По ее словам, ситуация находится на контроле службы, в ближайшее время будет сформирована рабочая группа по порядку дальнейших действий.

Это уже не первый случай, когда хищник поселяется в вахтовом поселке Харасавэйского месторождения, отметила глава Росприроднадзора. В 2021 году на территорию зашли два белых медведя. Специалисты ведомства отловили животных и транспортировали их в естественную среду обитания.

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