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17:09 (мск), источник: ТАСС

В России дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Эти дипломы (бакалавра — прим. ТАСС) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фурсенко напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами. «То же самое будет и сейчас», — отметил он.

Помощник президента России добавил, что все дипломы, которые были получены ранее, будут признаваться.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Также в отдельный уровень профессионального образования следует выделить аспирантуру, которая готовит кадры для научной и преподавательской деятельности, добавил российский лидер.

В октябре Минобрнауки сообщало, что макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, будет представлен к концу года в виде федерального государственного образовательного стандарта. Процесс перехода на нее предполагается начать в 2023—2024 учебном году.

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