18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы обнаружили самые большие магнитные поля во Вселенной
Раньше это было почти невозможно из-за слабых сигналов движущихся частиц и радиошума.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Порой при ускорении нейтральные атомы, путешествующие по Вселенной, ионизируются и создают магнитные поля. Одним из наиболее распространенных источников магнитных полей в больших масштабах является столкновение облаков межзвездной плазмы и ионов внутри нее, пишет Science Alert.
Магнитные поля можно найти в любой точке Вселенной, но до сих пор поля межгалактической паутины ускользали от ученых. Напрямую обнаружить их непросто — они удалены на миллиарды световых лет.
Наблюдать за ними ученым удавалось через их воздействие на заряженные частицы: когда электроны и другие частицы движутся по спирали вдоль линий магнитного поля, они излучают радиосигналы. По ним астрономы и составляли карты магнитных полей.
Но нити космической паутины настолько рассеянны, что излучаемый ими радиосигнал слишком слабый, чтобы его можно было легко обнаружить. Вдобавок ко всему мешают более сильные сигналы близлежащих галактик.
Чтобы преодолеть эту проблему, ученые сосредоточились на поляризованном радиоизлучении, которое имеет определенную ориентацию. Астрономы использовали данные обзоров всего неба в радиодиапазоне, таких как Global Magneto-Ionic Medium Survey, Архив телескопа Планка, длинноволновый массив Owens Valley и массив Murchison Widefield.
Объединив эти данные и сравнив их с картами космической паутины, ученые подтвердили поляризованный радиосигнал.
Недавно «Джеймс Уэбб» снял звездообразующие облака в других галактиках. Благодаря высокому качеству снимков астрофизики смогли рассмотреть и показать газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые недавно образовавшимися небесными телами.
Олеся Маевская