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16:33 (мск), источник: РБК

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивен Сигал награжден орденом Дружбы, соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Источник: Reuters

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — указано в документе.

Сигал в 2016 году получил российское гражданство, паспорт ему вручал лично Путин. Два года спустя актер стал спецпредставителем МИДа на общественных началах, Сигалу не платят за его деятельность. Он занимается развитием взаимодействия в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

17 февраля Сигал встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В сообщении МИДа говорится, что во время беседы они отметили «важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире».

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