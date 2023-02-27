Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — указано в документе.
Сигал в 2016 году получил российское гражданство, паспорт ему вручал лично Путин. Два года спустя актер стал спецпредставителем МИДа на общественных началах, Сигалу не платят за его деятельность. Он занимается развитием взаимодействия в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.
17 февраля Сигал встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В сообщении МИДа говорится, что во время беседы они отметили «важность сохранения контактов на неправительственном уровне, а также между обществами и людьми в условиях резко обострившейся конфронтации в мире».