19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: здоровый сон продлевает жизнь
У мужчин — в два раза по сравнению с женщинами.
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Не секрет, что хороший ночной сон может улучшить состояние здоровья. Но исследователи предполагают, что качественный сон не только доставляет удовольствие, но и может даже продлить жизнь людей на годы. The Guardian пишет, что мужчины, которые регулярно хорошо спят, могут жить почти на пять лет дольше, чем те, кто этого не делает, а женщины — на два года.
Хороший сон основывался на пяти различных факторах: идеальная продолжительность сна от семи до восьми часов в сутки; трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю; проблемы со сном не чаще двух раз в неделю; отсутствие в организме снотворного и легкое пробуждение по крайней мере пять дней в неделю. Результаты показали, что около 8% смертей по любой причине могут быть связаны с плохим режимом сна.
«Если у людей идеальные параметры сна, они, скорее всего, проживут дольше, — сказал доктор Фрэнк Кьян, врач-ординатор по внутренним болезням Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в Бостоне. — Таким образом, если мы сможем выявить нарушения сна и улучшить сон в целом, нам удастся предотвратить несколько преждевременных смертей». В исследовании были использованы данные 172 321 человека со средним возрастом 50 лет, которые участвовали в национальном опросе о состоянии здоровья в период с 2013 по 2018 год.
54% из них были женщинами. За людьми следили в среднем 4,3 года, за это время умер 8 681 человек. Из этих смертей 2610 (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2052 (24%) — раком и 4019 (46%) — другими причинами. Исследование показало, что по сравнению с людьми, у которых было от нуля до одного благоприятных факторов сна, те, у кого были все пять, имели на 30% меньше шансов умереть по любой причине, на 21% — от сердечно-сосудистых заболеваний, на 19% — от рака и на 40% — от других причин.
Кьян уточнил, что к последней категории относятся смерти, вызванные несчастными случаями, инфекциями или нейродегенеративными заболеваниями. Среди мужчин и женщин, которые сообщили о наличии всех пяти показателей качества сна, ожидаемая продолжительность жизни в среднем была на 4,7 года больше для мужчин и на 2,4 года — для женщин по сравнению с теми, кто не имел ни одного из факторов или имел только один из них.
В текущем исследовании расчеты средней продолжительности жизни начинались с 30 лет, но эту модель можно использовать для людей более старшего возраста.
Если люди смогут развить здоровые привычки отхода ко сну, научиться высыпаться и соблюдать правильную гигиену сна, это может значительно улучшить их общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.
Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, почему у мужчин ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в два раза по сравнению с женщинами.
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Олеся Маевская