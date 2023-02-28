00:16 (мск), источник: Известия
Вложить душок: россияне стали покупать косметику на 15% реже
Накануне 23 февраля и 8 марта на складах парфюмерных магазинов образовались рекордные запасы продукции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На покупку косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 марта россияне в этом году тратят в среднем 3,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс». Это на 9% больше, чем в прошлом году. Однако, число покупок снизилось на 15%. В результате, на складах магазинов образовались рекордные — почти 140 млн флаконов — запасы продукции. Среди товаров преобладает отечественная продукция. Так, из всех духов, которые находились в обороте на начало февраля, 56,5% — российские. Обращают покупатели внимание и на качество продукции — на специализированную горячую линию, открытую Роспотребнадзором накануне праздников, с жалобами и вопросами позвонило почти 5,5 тыс. человек. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее.
К качеству есть вопросы
Россияне в этом году стали больше беспокоиться о качестве приобретаемой ими парфюмерии и косметики. На специализированную горячую линию Роспотребнадзора, которая работала с 6 по 17 февраля, поступило 5429 обращений. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем во время аналогичной акции прошлого года, сообщили в ведомстве.
Чаще всего покупатели интересовались качеством парфюмерии, детской косметики, кремов, пены для ванн, моющих гелей. У специалистов горячей линии спрашивали, какими должны быть действия, если в магазинах отсутствуют ценники на товары, что предпринять, если фактический тон краски для волос, ресниц и бровей не соответствовал указанному на тестере, правомерно ли при продаже лака для ногтей не предоставлять тестер
— Потребителей интересовало, какую обязательную информацию должна содержать маркировка парфюмерно-косметической продукции, на какой продукции она должна обязательно присутствовать, какая информация должна быть размещена на косметике для детей, — рассказали в Роспотребнадзоре.
Покупатели просили помочь специалистов ведомства составить претензии в адрес продавцов: юристы помогли написать 145 обращений.
— Наиболее частой причиной для оформления претензий являлся отказ продавца в возврате денежных средств за продукцию ненадлежащего качества или не имеющую маркировки, — отметили в ведомстве.
Объем контрафакта в парфюмерии последовательно снижается в последние годы, заверили «Известия» в НИУ ВШЭ.
Если в 2019 году на рынке насчитывалось почти 60 млн единиц контрафактной парфюмерии, по итогам 2022 года это число сократилось более чем вдвое — до 29 млн упаковок. По сравнению с 2021 годом, объем духов, находящихся в нелегальном обороте, снизился на 16%, подсчитали там.
Рынок подготовился
Парфюмерный рынок в этом году серьезно подготовился к 14 февраля и гендерным праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки продукции). Так, на начало февраля в магазинах и на складах были сформированы запасы из почти 140 млн флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад (123,3 млн флаконов).
Среди зарубежного парфюма наибольшую долю на российском рынке занимают духи из Франции (36,5%), Испании (16%) и Турции (13,2%).
В среднем на покупку парфюмерии и косметики россияне в феврале этого года тратили 3,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Это на 9% выше уровня прошлого года. Однако число покупок в этот период снизилось на 15%.
— Это связано как с уходом ряда импортных брендов и продолжительным периодом поиска, смены ароматов, так и общим снижением трат россиян на непродовольственные товары, что отражается на среднем чеке расходов, — пояснили эксперты «Чек Индекса».
Вместо выбора парфюма и косметики многие предпочитали вручить подарочный сертификат на их приобретение — их покупали на 15−17% чаще, чем год назад.
По данным аналитиков, покупатели часто выбирают такие товары офлайн, а приобретают уже на онлайн-платформах. В результате растет частота покупок в интернете.
— В целом, в торговле парфюмерией и косметикой происходит активное замещение зарубежной продукции товарами отечественных производителей и ввезенных по каналам параллельного импорта. Потребитель пробует новые марки и бренды российских товаров, нарабатывает пользовательский опыт, — рассказали аналитики.
Читайте и трогайте
Чтобы не столкнуться с некачественным товаром или контрафактом, в Роспотребнадзоре посоветовали изучить упаковку — она не должна вызывать подозрения.
— Упаковка должна быть аккуратной (например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на упаковке должны быть четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем) не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно, — пояснили в ведомстве.
Информация, нанесенная на упаковку должна быть понятной, полной и достоверной, чтобы «потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, способа применения». Должны быть указаны данные, характеризующих качество и безопасность парфюмерно-косметической продукции.
У продавца должны быть документы, подтверждающие качество товара, указали в ведомстве.
На эту же маркировку призвали обратить внимание и в Роспотребнадзоре.
— Это специальный квадратный код Data Matrix, который обязательно должен быть нанесен на все духи, туалетную воду и одеколоны, — пояснил Кирилл Волков. — Его можно отсканировать с помощью бесплатного мобильного приложения. Если оно выдаст «зеленый» сигнал — товар найден в системе маркировки. Убедитесь, что описание в приложении соответствует приобретаемому продукту. Если кода нет, скорее всего, вы встретили нелегальный товар.
В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендовали не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию «у случайных лиц, уличных торговцев, а также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены достоверные сведения о продавце». Онлайн-продавцы также обязаны предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о товаре, организации, а также ИП. От онлайн-покупки товаров у продавца, не предоставившего потребителю сведения о себе, в ведомстве советуют воздержаться.
Ксения Набаткина, Вероника Кулакова