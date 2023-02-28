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00:16 (мск), источник: Известия

Вложить душок: россияне стали покупать косметику на 15% реже

Накануне 23 февраля и 8 марта на складах парфюмерных магазинов образовались рекордные запасы продукции.

Источник: РИА "Новости"

На покупку косметики и парфюмерии к 23 февраля и 8 марта россияне в этом году тратят в среднем 3,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс». Это на 9% больше, чем в прошлом году. Однако, число покупок снизилось на 15%. В результате, на складах магазинов образовались рекордные — почти 140 млн флаконов — запасы продукции. Среди товаров преобладает отечественная продукция. Так, из всех духов, которые находились в обороте на начало февраля, 56,5% — российские. Обращают покупатели внимание и на качество продукции — на специализированную горячую линию, открытую Роспотребнадзором накануне праздников, с жалобами и вопросами позвонило почти 5,5 тыс. человек. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее.

К качеству есть вопросы

Россияне в этом году стали больше беспокоиться о качестве приобретаемой ими парфюмерии и косметики. На специализированную горячую линию Роспотребнадзора, которая работала с 6 по 17 февраля, поступило 5429 обращений. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем во время аналогичной акции прошлого года, сообщили в ведомстве.

58,9% поступивших обращений касались качества и безопасности продукции, следует из данных Роспотребнадзора.

Чаще всего покупатели интересовались качеством парфюмерии, детской косметики, кремов, пены для ванн, моющих гелей. У специалистов горячей линии спрашивали, какими должны быть действия, если в магазинах отсутствуют ценники на товары, что предпринять, если фактический тон краски для волос, ресниц и бровей не соответствовал указанному на тестере, правомерно ли при продаже лака для ногтей не предоставлять тестер и т. д. Также оказались популярны и вопросы о маркировке продукции.

— Потребителей интересовало, какую обязательную информацию должна содержать маркировка парфюмерно-косметической продукции, на какой продукции она должна обязательно присутствовать, какая информация должна быть размещена на косметике для детей, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Покупатели просили помочь специалистов ведомства составить претензии в адрес продавцов: юристы помогли написать 145 обращений.

— Наиболее частой причиной для оформления претензий являлся отказ продавца в возврате денежных средств за продукцию ненадлежащего качества или не имеющую маркировки, — отметили в ведомстве.

Объем контрафакта в парфюмерии последовательно снижается в последние годы, заверили «Известия» в НИУ ВШЭ.

Если в 2019 году на рынке насчитывалось почти 60 млн единиц контрафактной парфюмерии, по итогам 2022 года это число сократилось более чем вдвое — до 29 млн упаковок. По сравнению с 2021 годом, объем духов, находящихся в нелегальном обороте, снизился на 16%, подсчитали там.

Рынок подготовился

Парфюмерный рынок в этом году серьезно подготовился к 14 февраля и гендерным праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки продукции). Так, на начало февраля в магазинах и на складах были сформированы запасы из почти 140 млн флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад (123,3 млн флаконов).

Из всего объема духов, который находился в обороте на начало февраля, более половины (56,5%) продукции было отечественного производства.

Среди зарубежного парфюма наибольшую долю на российском рынке занимают духи из Франции (36,5%), Испании (16%) и Турции (13,2%).

В среднем на покупку парфюмерии и косметики россияне в феврале этого года тратили 3,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Это на 9% выше уровня прошлого года. Однако число покупок в этот период снизилось на 15%.

Чаще всего покупали уходовую косметику и средства гигиены (кремы, средства для лица и тела), а вот традиционная парфюмерия пользуется меньшим интересом.

— Это связано как с уходом ряда импортных брендов и продолжительным периодом поиска, смены ароматов, так и общим снижением трат россиян на непродовольственные товары, что отражается на среднем чеке расходов, — пояснили эксперты «Чек Индекса».

Вместо выбора парфюма и косметики многие предпочитали вручить подарочный сертификат на их приобретение — их покупали на 15−17% чаще, чем год назад.

По данным аналитиков, покупатели часто выбирают такие товары офлайн, а приобретают уже на онлайн-платформах. В результате растет частота покупок в интернете.

— В целом, в торговле парфюмерией и косметикой происходит активное замещение зарубежной продукции товарами отечественных производителей и ввезенных по каналам параллельного импорта. Потребитель пробует новые марки и бренды российских товаров, нарабатывает пользовательский опыт, — рассказали аналитики.

Читайте и трогайте

Чтобы не столкнуться с некачественным товаром или контрафактом, в Роспотребнадзоре посоветовали изучить упаковку — она не должна вызывать подозрения.

— Упаковка должна быть аккуратной (например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на упаковке должны быть четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем) не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно, — пояснили в ведомстве.

Информация, нанесенная на упаковку должна быть понятной, полной и достоверной, чтобы «потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, способа применения». Должны быть указаны данные, характеризующих качество и безопасность парфюмерно-косметической продукции.

У продавца должны быть документы, подтверждающие качество товара, указали в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя от приобретения поддельной парфюмерной продукции, нужно проверить маркировку «Честный знак» на товаре, добавил руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

На эту же маркировку призвали обратить внимание и в Роспотребнадзоре.

— Это специальный квадратный код Data Matrix, который обязательно должен быть нанесен на все духи, туалетную воду и одеколоны, — пояснил Кирилл Волков. — Его можно отсканировать с помощью бесплатного мобильного приложения. Если оно выдаст «зеленый» сигнал — товар найден в системе маркировки. Убедитесь, что описание в приложении соответствует приобретаемому продукту. Если кода нет, скорее всего, вы встретили нелегальный товар.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендовали не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию «у случайных лиц, уличных торговцев, а также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены достоверные сведения о продавце». Онлайн-продавцы также обязаны предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о товаре, организации, а также ИП. От онлайн-покупки товаров у продавца, не предоставившего потребителю сведения о себе, в ведомстве советуют воздержаться.

Ксения Набаткина, Вероника Кулакова

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