12:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Диетолог и косметолог дали советы, которые помогут помолодеть без дорогостоящих процедур
Эти рекомендации доступны каждому.
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Каждая женщина хочет выглядеть молодо и оставаться стройной, но не всегда удается достичь своей цели. Диетолог Евгения Пегова дала советы, как продлить молодость без дорогостоящих процедур.
Весна — время, когда просыпается природа и как никогда важно уделить внимание оздоровительным процедурам.
Первым делом нужно наладить режим питания. От него зависит качество кожи, красота волос, стройность.
«Нужно исключить вредные блюда: жареное, соленое и сладкое, добавить в рацион больше зелени и овощей, полезных жиров, ягод и фруктов», — рассказывает эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Пренебрегать физической активностью тоже нельзя. Но после долгого перерыва не стоит совершать подвиг в спортзале. Нужно возвращаться к занятиям постепенно, например, начать с долгих прогулок или плавания.
Пожалуй, самая важная рекомендация — это достаточное потребление воды и качественный сон. В борьбе за стройность не стоит забывать о массажах и сауне. Они помогут вывести лишнюю жидкость и привести тело в тонус.
«К ежедневному умыванию добавьте легкие домашние пилинги, омолаживающие маски. Курс из 3−5 процедур даст эффект», — в свою очередь заключила косметолог Олеся Панченко.
Ранее, диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова пояснила, что здоровый человек может есть натощак любые продукты, но для каждого правила существуют исключения. Если есть проблемы с пищеварением, то утро не стоит начинать с цитрусового сока, пишет РИАМО.
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