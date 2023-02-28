13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоне между Северной и Южной Кореей обнаружили редкие виды животных
В том числе вид медведя, которого не видели более 20 лет.
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В демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в настоящее время не проживают люди. Именно поэтому на этом нетронутом участке земли развивается и процветает редкая флора и фауна, пишет Business Insider. Недавно выпущенные несколькими южнокорейскими учреждениями фотографии зоны демонстрируют биоразнообразие на участке земли площадью 1450 квадратных километров.
«После корейской войны демилитаризованная зона подвергалась минимальному вмешательству человека в течение более, чем 70 лет, и природа восстановилась сама по себе, — говорится на сайте. — В результате здесь образовалась новая экосистема, которая стала убежищем для диких животных». По заявлению ученых, 38% млекопитающих находятся под угрозой исчезновения. Беспилотные камеры, установленные Национальным институтом экологии, зафиксировали журавлей, кабаргу, медведей, горных козлов и выдр.
По словам исследователей, также впервые за 20 лет был запечатлен азиатский черный медведь — представитель вида, численность которого катастрофически быстро сокращается из-за разрушения его среды обитания и браконьерства. Всего в зоне обитает 6 168 диких видов растений, млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, пресноводных рыб, донных макробеспозвоночных и пауков.
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Олеся Маевская