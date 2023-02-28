14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть оценила общую массу всех диких млекопитающих на Земле
Абсолютным рекордсменом стали североамериканские белохвостые олени, сухая масса которых достигает около 10% от общего числа.
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Группа биологов из Израиля собрала и обработала данные о численности, массе тела, ареале обитания и другие ключевые показатели 382 видов животных. Это лишь часть разнообразия млекопитающих — самые изученные виды, которые было удобно исследовать, в том числе — с помощью искусственного интеллекта.
Виды разделили примерно на две равные части: первую использовали для обучения системы, вторую — для проверки ее «предсказаний». По итогу налаженный алгоритм позволил учесть биомассу еще примерно 4800 видов диких млекопитающих. Результаты исследования представлены в журнале PNAS.
Оказалось, что вес диких млекопитающих, проживающих на суше, сегодня составляет 22 миллиона тонн, а морских — 40 миллионов. Большая часть — 8,8 миллиона тонн, около 40% — приходится на несколько распространенных крупных видов, включая кабанов, слонов, кенгуру и оленей.
Несмотря на свою многочисленность, рукокрылые и грызуны составляют примерно по семь процентов биомассы сухопутных животных. На диких хищников приходится вовсе только три процента биомассы сухопутных млекопитающих. Среди морских животных лидируют усатые киты, составляющие больше 50% массы млекопитающих, живущих в воде.
Недавно в зоне между Северной и Южной Кореей обнаружили редкие виды животных. В том числе вид медведя, которого не видели более 20 лет.
Олеся Маевская