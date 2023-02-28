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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря

Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям.

Источник: Sonia Kowsar/CC0

Согласно новому исследованию, проведенному группой ученых из Университета штата Флорида, устойчивое сокращение популяции морских ежей в Карибском море может также привести к функциональному исчезновению различных видов кораллов на рифах региона. Научная работа представлена в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вид морского ежа Diadema antillarum долгое время считался самым важным травоядным животным в Карибском море. Он питается водорослями, которые наводняют рифы и затрудняют рост кораллов. В исследовании использовались данные с 1983 года и, судя по ним, популяция морских ежей массово сокращалась дважды.

В первый раз — в 1983 году неизвестный водный патоген уничтожил 99% видов в ареале Карибского моря, Мексиканского залива и Западной Атлантики. Этот участок зарос водорослями всего за полгода.

За последующие восемь лет популяция D. antillarum в той области восстановилась и увеличилась в 10 раз, но с тех пор ничего не менялось до 1991 года. Тогда коралловый покров по всему Карибскому морю приблизился к самым низким значениям за всю историю, а количество морских ежей на квадратный метр сократилось с 15 до одного.

В 2022 случилась вторая волна массовой смертности вида — немногочисленная популяция D. antillarum сократилась еще на 98,4%. На данный момент ученые надеются использовать эти почти полувековые данные, чтобы понять, что может влиять на морских ежей и как восстановить их численность, сохранив коралловые рифы.

Недавно ученые выяснили, почему глубоководные кораллы светятся в темноте.

Олеся Маевская

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