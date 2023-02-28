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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

У побережья Флориды нашли моллюска, которому 214 лет

Ровесник Авраама Линкольна остался на свободе.

Источник: Gulf Specimen Marine Lab

Житель Флориды Блейн Паркер, собиравший моллюсков для ужина, нашел гигантскую устрицу на острове Сент-Джеймс в округе Франклин, передает UPI. «Я просто собирался съесть ее с семьей, но в итоге решил этого не делать», — сказал он.

Так моллюск попал в морскую лабораторию Gulf Specimen в Панацее, где ученые подтвердили, что он намного крупнее среднего представителя своего вида — 15 вместо 11 сантиметров.

Также ученые отметили, что чередующиеся полосы света на раковине указывают на то, что животное появилось примерно в 1809 году.

Паркер и исследователи решили вернуть моллюска в Мексиканский залив. «Я думаю, что он заслужил право оставаться там», — сказал Паркер.

Недавно в Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 миллионов лет. Их место обитания — гора Волна.

Олеся Маевская

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