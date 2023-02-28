17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
У побережья Флориды нашли моллюска, которому 214 лет
Ровесник Авраама Линкольна остался на свободе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Житель Флориды Блейн Паркер, собиравший моллюсков для ужина, нашел гигантскую устрицу на острове Сент-Джеймс в округе Франклин, передает UPI. «Я просто собирался съесть ее с семьей, но в итоге решил этого не делать», — сказал он.
Так моллюск попал в морскую лабораторию Gulf Specimen в Панацее, где ученые подтвердили, что он намного крупнее среднего представителя своего вида — 15 вместо 11 сантиметров.
Паркер и исследователи решили вернуть моллюска в Мексиканский залив. «Я думаю, что он заслужил право оставаться там», — сказал Паркер.
Недавно в Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 миллионов лет. Их место обитания — гора Волна.
Олеся Маевская