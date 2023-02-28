18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В абаканском зоопарке родились три редкие пантеры
Посетители смогут полюбоваться ими через несколько месяцев.
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В официальной группе Абаканского зоопарка во «ВКонтакте» появился пост о появлении в нем новых жителей. У двух редкого вида черных пантер, Багиры и Блэйда, родились три котенка.
Малышам, двум девочкам и мальчику, уже месяц. Багира кормит детенышей сама и, по мнению специалистов, через несколько месяцев, когда они достаточно окрепнут, их можно будет показывать публике.
Недавно детеныш древесного кенгуру в английском зоопарке в Честере впервые показался из сумки.
Олеся Маевская