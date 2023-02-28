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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В абаканском зоопарке родились три редкие пантеры

Посетители смогут полюбоваться ими через несколько месяцев.

В официальной группе Абаканского зоопарка во «ВКонтакте» появился пост о появлении в нем новых жителей. У двух редкого вида черных пантер, Багиры и Блэйда, родились три котенка.

Малышам, двум девочкам и мальчику, уже месяц. Багира кормит детенышей сама и, по мнению специалистов, через несколько месяцев, когда они достаточно окрепнут, их можно будет показывать публике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно детеныш древесного кенгуру в английском зоопарке в Честере впервые показался из сумки.

Олеся Маевская

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