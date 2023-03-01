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13:16 (мск), источник: Life.ru

Свой образ и движения близняшкам из игры Atomic Heart подарила русская балерина

В гейм-индустрию нередко привлекают актеров, певцов и музыкантов. Чтобы наделить образ и движения роботов реализмом, в проекте поучаствовала и наша соотечественница — балерина Большого театра.

Atomic Heart — недавно вышедшая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. У геймеров из любой точки мира есть возможность побродить по Предприятию № 3826 — научно-промышленному комплексу альтернативной версии СССР 1955 года, начиненному от и до технологиями будущего. Летающие гравитационные машины, глобальная нейросеть «Коллектив», продвинутая робототехника. Кажется, Atomic Heart — это утопия, к которой так стремились наши вожди. Но особенно привлекли внимание эстетов и ценителей прекрасных механизмов две очаровательные помощницы и по совместительству телохранители ученого Сеченова.

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Этих роботов-близняшек играла русская балерина.

Оказалось, что движения очаровательных роботов в Atomic Heart принадлежат русской солистке Большого театра, которую специально пригласили для этого в проект. Прообразом сексуальных и грациозных механизмов стала девушка по имени Анита Пудикова. Только посмотрите на эту красавицу.

Родилась балерина в Москве в семье аристократов. Уже в 2015 году окончила Московскую государственную академию хореографии в классе Ирины Прокофьевой. Тогда же и была принята в балетную труппу Большого театра. 11 месяцев назад Анита с восторгом рассказала о своем участии в игре Atomic Heart в социальных сетях.

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Только посмотрите на движения Пудиковой на видео — в них четко узнаются роботы-близняшки из Atomic Heart. Анита словно была создана для этой великолепной роли. Не перестаем удивляться своим талантливым соотечественникам.

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