В российские ПДД внесли светофоры с сигналом белого цвета

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», — такое понятие теперь постановлением правительства закреплено в ПДД.
В постановлении отмечается, что направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.
В пресс-центре МВД России ранее поясняли ТАСС, что такие светофоры уже появились во многих регионах страны. Их установка зависит от владельцев дорог, принимающих решение при выборе способов организации дорожного движения на конкретных регулируемых пересечениях. Информационные световые секции применяются в экспериментальных целях в Москве Центром организации дорожного движения.