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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девять самых странных комплиментов из разных стран мира

1 марта отмечается Всемирный день комплимента. Это один из самых приятных праздников в году, когда у вас появляется возможность «задарить» своих любимых. А если вы не знаете, как сделать это пооригинальнее, вам поможет наш список необычных комплиментов со всего света.

Источник: Rafael Cerqueira/СС0

«Она идет как слон», Индия

Gaja Gamini — так на хинди звучит комплимент о грациозной женской походке. В Индии медлительная походка слонов считается изящной, а не неуклюжей.

«Ты — обезьяна», Испания

Mona — в прямом переводе означает «обезьянка», но на деле означает ранимую и нежную девушку, которая олицетворяет собой любовь. Мужская версия этого комплимента — mono.

«Я не почувствую боли, если засунуть мне это в глаза», Япония

目の中に入れても痛くない — восклицание, которое означает, что вы увидели что-то милое. Если переводить другими словами, из-за этого слезятся (сверкают) глаза.

«Тефтелька», «Шоколадка» и другие «вкусные» прозвища, Италия

Итальянцы знают толк в еде и комплиментах, так почему бы не совместить приятное с полезным? Запоминайте: polpetto — «тефтелька», cioccolatino — «шоколадная», formaggino — «сырная» и zuccherino — «сахарная».

«Ты яблоко моего глаза», Великобритания

Если в школе вы изучали немецкий, не пугайтесь. Дословно старая идиома apple of my eye («яблоко моего глаза») сегодня употребляется как выражение «свет моих очей» и обращение к любимому человеку.

«Мышке стоит тебя съесть», Иран

Если не переводить дословно выражение moosh bokhoré torō, то вам сказали «ты такая милашка». Но эту фразу говорят только самым близким и наедине.

«Моя капустка», Франция

Комплимент mon petit chou («моя капустка») произошел от словосочетания chou à la crème — «маленькое пирожное с кремом». Его часто употребляют в отношении милых детей и привлекательных девушек.

«Мой мексиканский огурец», Бразилия

Chuchuzinho, то есть чайотом или мексиканским огурцом ласково называют любимых. На сленге это означает «крошка» или «симпатяга».


«Кровь с молоком», Россия

Вероятно, вам сделают такой комплимент, если вы здоровы и носите румянец на щеках. Или у вас крепкая и статная фигура.

Олеся Маевская

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