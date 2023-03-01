Девять самых странных комплиментов из разных стран мира

Gaja Gamini — так на хинди звучит комплимент о грациозной женской походке. В Индии медлительная походка слонов считается изящной, а не неуклюжей.
Mona — в прямом переводе означает «обезьянка», но на деле означает ранимую и нежную девушку, которая олицетворяет собой любовь. Мужская версия этого комплимента — mono.
目の中に入れても痛くない — восклицание, которое означает, что вы увидели что-то милое. Если переводить другими словами, из-за этого слезятся (сверкают) глаза.
Итальянцы знают толк в еде и комплиментах, так почему бы не совместить приятное с полезным? Запоминайте: polpetto — «тефтелька», cioccolatino — «шоколадная», formaggino — «сырная» и zuccherino — «сахарная».
Если в школе вы изучали немецкий, не пугайтесь. Дословно старая идиома apple of my eye («яблоко моего глаза») сегодня употребляется как выражение «свет моих очей» и обращение к любимому человеку.
Если не переводить дословно выражение moosh bokhoré torō, то вам сказали «ты такая милашка». Но эту фразу говорят только самым близким и наедине.
Комплимент mon petit chou («моя капустка») произошел от словосочетания chou à la crème — «маленькое пирожное с кремом». Его часто употребляют в отношении милых детей и привлекательных девушек.
Chuchuzinho, то есть чайотом или мексиканским огурцом ласково называют любимых. На сленге это означает «крошка» или «симпатяга».
Вероятно, вам сделают такой комплимент, если вы здоровы и носите румянец на щеках. Или у вас крепкая и статная фигура.