18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предложили необычное средство для чистки скафандров
Но для начала нужно провести серию тестов на полноразмерных костюмах.
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Лунный регалит намного опаснее земной пыли. Его острые грани, на которых не взаимодействуют вода и ветер, делают его опасным абразивом, а воздействие солнечного ветра придает грунту электрический заряд, из-за чего он ко всему липнет. Для астронавтов регалит является одной из серьезнейших проблем.
Он липнет и разрушает герметичные соединения скафандров, проникает внутрь пилотируемых модулей, электронику и легкие астронавтов. Удалить эту пыль щеткой не получается: такая обработка только загоняет частицы глубже в углы, складки и сочленения. Ученые из Университета штата Вашингтон предложили решить проблему с помощью жидкого азота.
Эта криогенная жидкость кипит уже примерно при минус 195 градусах Цельсия. На куда более теплой поверхности скафандра жидкий азот моментально закипает, образуя мелкие капли, которые «левитируют» над слоем собственного пара.
Лабораторные тестирования на кусочках ткани скафандров показали, что криогенная жидкость удаляет более 98% частиц пыли. При этом материал выдерживал до 75 циклов загрязнения и очистки без повреждений. Исследование опубликовано в журнале Acta Astronautica.
Недавно марсианский песок решили использовать для 3D-печати деталей ракет. Использование грунта сократит издержки и облегчит работу астронавтов.
Олеся Маевская