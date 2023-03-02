07:30 (мск), источник: РБК
В РПЦ сравнили госзакупки бронепластин с иконами с «временами князей»
Использование икон на шлемах и броне военнослужащих — это традиция со времен князей, когда изображения святых также являлись частью боевого облачения. Об этом изданию Daily Storm рассказал зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал размещенную на сайте госзакупок заявку хозяйственного управления МВД по Москве на приобретение 111 бронированных панелей с изображениями святых.