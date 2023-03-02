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09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В США стартовал корабль Crew Dragon с российским космонавтом

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту. Об этом сообщает НАСА.

Источник: AFP 2022

Пуск состоялся 2 марта в 08:34 по московскому времени. Кроме россиянина, на борту корабля находятся американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Стыковка Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) намечена на 3 марта, в 09:17 по московскому времени.

В конце февраля НАСА перенесло запуск корабля к МКС.

В том же месяце исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев объяснил отказ от размещения экипажа неисправного российского космического корабля «Союза МС 22» на Crew Dragon возможностью появления дополнительных рисков.

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