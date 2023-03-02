11:14 (мск), источник: ТАСС
Путин поздравил Вячеслава Зайцева с 85-летием
Президент назвал модельера истинным художником и настоящим мастером.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника России, модельера Вячеслава Зайцева с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
«Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды», — говорится в сообщении.
Президент пожелал модельеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. В общей сложности модельер представил более 70 коллекций одежды. Награжден орденами «Знак Почета» (1980) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), медалями «За трудовую доблесть» (1974) и «Ветеран труда» (1987), а также отмечен нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» (2018).
Зайцев занимается станковой живописью и графикой. В разное время персональные выставки его художественных работ были проведены в городах России, США и Бельгии, несколько произведений в 1999 году были включены в собрание Государственной Третьяковской галереи.