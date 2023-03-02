14:07 (мск), источник: РБК Life
Майские праздники — 2023. Сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск
Календарь выходных и комментарии эксперта.
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Россияне на майские праздники в целом будут отдыхать семь дней. РБК Life рассказывает, когда будут выходные и о каких особенностях рабочего времени стоит помнить во время Дня труда и Дня Победы.
1, 8 и 9 мая в 2023-м — праздничные дни, поэтому в месяце будет три дополнительных выходных. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января. Также перед Праздником Весны и Труда и Днем Победы идут суббота и воскресенье (выходные для тех, кто работает по графику 5/2).
С учетом этого майские праздники длятся семь дней. Они разделены на два периода: по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая (три дня — с субботы по понедельник) и ко Дню Победы — с 6 по 9 мая (четыре дня — с субботы по вторник).
С учетом майских праздников в апреле 2023-го будет десять выходных и праздничных дней и 20 рабочих (всего 30 календарных дней). В мае — 11 выходных и праздничных и 20 рабочих (31 календарный день).
В 2023-м правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Поэтому сокращенных рабочих дней перед майскими праздниками не будет. То есть 28 апреля (пятница) перед выходными к Празднику Весны и Труда и 5 мая (пятница) перед празднованием Дня Победы рабочий день длится как обычно. При 40-часовой рабочей неделе — восемь часов, при 36-часовой — 7,2 часа, при 24-часовой — 4,8 часа.
Государственные праздники — выходные для всех работников, неважно, работаете ли вы в офисе, удаленно, на пятидневке или по плавающему графику. Тем не менее работодатель может привлечь сотрудника к работе. Для этого в общих случаях нужно распоряжение и письменное согласие работника. Государственная дума отмечает, что правило не действует лишь для некоторых категорий: сотрудников СМИ, экстренных служб, непрерывно действующих организаций и тех, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.
Сотрудник может сам выбрать, как работодатель компенсирует ему работу в государственные праздники:
Эти же правила действуют для сотрудников, которые находятся во время праздников в командировке и работают. Лучше обсудить условия на этапе планирования поездки с работодателем. Кроме того, если работник уезжает в командировку или возвращается из нее в выходной или праздничный день, то работодатель оплачивает его в двойном размере.
Некоторые компании в коллективном или трудовом договоре устанавливают собственную сумму за работу в выходной или праздничный день и могут оплатить ее более чем в двойном размере.
Если дата выплаты зарплаты или аванса совпадает с праздничным днем, по закону ее нужно перенести на более ранний срок. Например, компания выплачивает зарплату 9-го числа каждого месяца, но 9 мая — это праздничный день. В таком случае деньги должны перечислить накануне.
Если сотрудник считает, что работодатель нарушает его права, он может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
Выгодно, если отпуск выпадает на 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая, и невыгодно во второй половине месяца.
Брать или не брать отпуск в мае, зависит от времени отпуска, графика работы сотрудника и системы оплаты труда.
Дни государственных праздников не включаются в число календарных дней отпуска, за них не положена оплата, объясняет эксперт «СКБ Контур» по расчету заработной платы, страховых взносов и НДФЛ Вячеслав Шинкарев.
Получается, если вы берете отпуск в начале мая, то 1 и 9 число вам не оплатят в отличие от остальных дней, которые являются не государственными праздниками, а просто выходными (в 2023-м это 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая). При обычном графике в эти дни вы бы просто отдыхали и не получали за них зарплату. Именно поэтому брать отпуск в этот период выгодно.
Чтобы выяснить, когда лично вам выгодно брать отпуск в мае 2023-го, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Учтите, что не все компании разрешат сотруднику начать отпуск с выходного дня, поэтому эти моменты нужно решать с работодателем.