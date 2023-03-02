13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как онлайн-шоппинг повлиял на гибель китов
Млекопитающие сталкиваются с грузовыми судами, и даже некоторые ограничения и смены маршрутов не помогают со сложившейся ситуацией.
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Согласно данным, предоставленным Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration или NOAA), увеличение онлайн-покупок привело к недавнему всплеску смертности горбатых китов. Только с начала декабря к восточному побережью Атлантики выбросило 23 мертвых особи, сообщает The New York Times.
NOAA отслеживает «необычные случаи смертности» среди горбатых китов на Атлантическом побережье с 2016 года, но недавние события побудили сотрудников организации забить тревогу. Лорен Гачес, директор агентства по связям с общественностью, заявила, что изменение климата частично на это повлияло: потепление океанов заставляет рыбу, которую едят млекопитающие, приближаться к берегу.
Популяции многих морских видов адаптируются, перемещаясь в новые районы, где условия более благоприятны. Их переселение влияет на более крупные морские виды, что может привести к более активному взаимодействию с людьми.
Это означает, что во время поисков пропитания киты идут навстречу грузовым судам, которых за последние три года (после начала пандемии) стало в разы больше.
По данным The Times, суда идут по новым маршрутам, чтобы избежать засорения судоходных путей, как в прошлые годы. Администрация портов Нью-Йорка и Нью-Джерси зафиксировала увеличение объема движения на 27% по сравнению с уровнем 2019 года. Хотя NOAA предложило ограничить скорость движения судов, чтобы дать китам время уйти с пути приближающихся кораблей, млекопитающие все равно так или иначе будут плыть к берегу за добычей.
Удары судов могут вызвать внутренние повреждения у китов, а гребные винты — нанести большие порезы. По сообщению USA Today, два кита, которые были выброшены на берег вдоль Атлантического побережья в феврале, были сбиты судами.
Недавно стало известно, что киты в Австралии перестали петь, чтобы бороться за любовь. Если в 1997 году поющих самцов в два раза чаще замечали за спариванием с самкой, то в 2015-м поющие «женихи» почти не встречаются.
Олеся Маевская